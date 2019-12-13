Війна, мир, Північний потік та Нормандія: підбиття підсумків 2019 року

13 грудня, 13:30 - Війна, мир, Північний потік та Нормандія. Виклики України у 2019 році – тенденції та прогнози на 2020 рік

Організатори: Благодійний Фонд «Акцент»; Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

До участі запрошені: Михайло Гончар - президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»; Ігор Попов - народний депутат VIІІ скликання; Микола Давидюк - політолог, координатор «Форуму нових політичних лідерів 2019»; Олександр Болькін - співзасновник товариства «Ідель-Урал»; Петро Охотін - політичний консультант; Костянтин Машовець - військовий експерт; Дмитро Левусь - співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан», модератор; Олег Лісний - виконавчий директор БФ «Акцент», модератор; правники, активісти, волонтери, міжнародники, політологи, іноземні дипломати.

Коротко. Учасники заходу підіб’ють підсумки року для України, як їй вдавалося реагувати на виклики та протистояти загрозам національної безпеки, пов’язаними, у першу чергу, з продовженням агресії РФ. Зокрема, йтиметься про масовані інформаційні кампанії Кремля, які приховують російську відповідальність за знищення МН-17, висувають хибні звинувачення Україні у сфері етнічної політики з трибуни ООН тощо.

Як зазначають організатори, особливо важливим стає вирахування подальших тенденцій для безпеки України, вироблення прогнозів та розробка рекомендацій та сценаріїв для експертного середовища та української влади.

Додаткова інформація за тел.: (050) 385 16 03 (Дмитро Левусь).

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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