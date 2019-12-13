13 грудня о 9:00 відбудеться міжнародне експертне обговорення на тему: «Розширення прав і можливостей громад: розбудова стійких та сталих органів місцевого самоврядування» (Дім децентралізації, вул. В.Житомирська, 20).

Організатор: Програма «U-LEAD з Європою».

Учасники: Альона Бабак - міністр розвитку громад та територій України; Штефан Шльойнінг - керівник програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні; Флоріан Хаузер - представник Центру підтримки структурних реформ Європейської Комісії.

Початок реєстрації — о 08:30.

Коротко. Обговорення стосуватиметься питань територіальної реформи, місцевого самоврядування та соціально-економічного розвитку. Ключовими доповідачами стануть міжнародні та українські експерти Програми «U-LEAD з Європою», інші впливові українські та міжнародні фахівці з питань місцевого самоврядування та регіонального і місцевого розвитку.

Довідкова інформація за тел.: 097-4485578 (Юрій Свірко).

Вхід лише за умови письмово підтвердженої акредитації (через обмежену кількість місць). Акредитація триватиме до 15:00 12 грудня за електронною адресою: pr@u-lead.org.ua .