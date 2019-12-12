Ринок медичного обладнання в Україні: можливості для лізингових компаній

12 грудня о 14:00 відбудеться “круглий стіл” на тему: “Ринок медичного обладнання в Україні: час лізингу” (Зала 2).

Організатори: Проєкт USAID «Трансформація фінансового сектору»; Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців» (УОЛ).

Учасники: Роберт Бонд - керівник Проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору»; Володимир Кузьо - керівник напрямку небанківських фінансових установ Проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору»; Олександр Кощеєв - голова Наглядової ради асоціації «Українське об’єднання лізингодавців»; Марина Масіч - директор Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців»; Павло Мухін - генеральний директор “Теком Лізинг”; Сергій Джевага - генеральний директор медичного центру «Інго»; Олег Милий - директор ІнМед Україна, ексклюзивний дистриб’ютор Сanon Medical Systems; Максим Дуда - радник з питань фінансування системи охорони здоров’я Проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров‘я».

Коротко. Учасники заходу оголосять про надання гранту від Проєкту USAID “Українському об’єднанню лізингодавців” на розбудову його інституційної спроможності. Також вони презентують та обговорять дослідження ринку медичного обладнання в Україні та можливості, які цей ринок надає для лізингових компаній.

Акредитація триватиме до 16:00 11 грудня за тел.: (044) 237 02 10 або e-mail: InfoUkraineFST@dai.com

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