11 грудня, 11:00 - Впровадження гендерних політик в українських вищих навчальних закладах

Організатор: Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем".

Учасники: Христина Кіт - голова «Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем», кандидатка юридичних наук; Олеся Бондар - директорка Українського жіночого фонду; Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Ярина Волошин - керівниця проєкту, менеджерка проєктів Асоціації жінок-юристок України "ЮрФем"; Олена Масалітіна - експертка, радниця міністерки освіти і науки України, кандидатка філологічних наук.

Довідково. Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем» реалізовує проєкт, спрямований на актуалізацію теми сексуальних домагань у ВНЗ і побудови безпечних просторів.

Проєкт має назву «Актуалізація питання сексуальних домагань у ВУЗах». Він покликаний привернути увагу до проблеми сексуальних домагань та сексуального насильства в академічному середовищі та створити алгоритми, які можуть застосовувати ВНЗ, щоб попереджувати та запобігати такі випадки.

Результати опитування студентів, проведене в рамках проєкту, показує проблему толерації насильства та сексизму, в тому числі в університетських спільнотах.

Проєкт "Актуалізація проблеми сексуальних домагань у ВНЗ України" реалізовується Асоціацією жінок-юристок України "ЮрФем" за підтримки МБФ "Український жіночий фонд".

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк