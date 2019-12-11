Загальне охоплення послугами охорони здоров’я (UHC2019) в Україні
Організатор: Спілка захисту прав пацієнтів “Здоров’я нації”.
Учасники: Олександр Шміло - голова правління ГОІ «Всеукраїнське товариство гемофілії»; Віктор Сердюк - президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів; Віталій Руденко - голова правління БО “Українці проти туберкульозу”; Михайло Берлін - член правління Всеукраїнської асоціації жертв ДТП.
Питання до обговорення:
Привернення уваги до необхідності забезпечення права громадян на здоров’я.
Доступність медичної допомоги: порядок денний на 2020-2030 роки.
Консолідація зусиль задля забезпечення загального охоплення послугами охорони здоров'я та сталого фінансування.
Узгодження плану консолідованих дій щодо забезпечення прав пацієнта з огляду на якість, доступність та безпеку надання невідкладної, спеціалізованої медичної допомоги та реабілітації жертв ДТП.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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