Уроки Європи для шкіл Луганської області. Результати проєкту

12 грудня, 12:00 - пресконференція щодо результатів проведених уроків Європи в школах Луганської області

Організатор: Благодійний фонд «Восток-SOS» за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України.

Учасники: Світлана Бацюкова - авторка ініціативи “Уроки Європи для шкіл Луганської області”, модераторка; Юлія Кішенко - координаторка освітніх програм Благодійного фонду «Восток-SOS»; Олександра Дворецька - радниця міністра культури, молоді та спорту України; Любов Щітка - в.о. генерального директора Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції, Міністерство освіти і науки України; Добромир Христов - координатор сектору Європейська інтеграція, Представництво Європейського Союзу в Україні; Вікторія Давидова - радниця з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні.

Коротко. Під час пресконференції будуть висвітлені результати проведення уроків Європи в Луганській області. Також будуть представлені результати опитування щодо актуальності проведення таких уроків у світлі реформи «Нова українська школа» і євроінтеграційного курсу України.

Довідково. У період з 25 по 29 листопада за підтримки Благодійного фонду «Восток-SOS» було проведено 10 уроків Європи у восьми населених пунктах Луганської області, включаючи ті, що знаходяться на лінії зіткнення. Школярі сьомих, восьмих і дев’ятих класів Попасної та Щастя, Лисичанська та Біловодська ставали «естонцями» та «німцями», «італійцями» та «бельгійцями» й головували у шкільній Раді ЄС.

Загальна протяжність місії в рамках Луганської області - близько 700 км, тривалість проведених уроків – 20 навчальних годин.

Детальне висвітлення перебігу місії за посиланням: https://www.facebook.com/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-Voluntary-Initiative-101914141288692/

Додаткова інформація за тел.: 380663850511, e-mail: sbatsyukova.eurostrategy@gmail.com (Світлана Бацюкова).

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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