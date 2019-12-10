10 грудня, 11:00 - Національні телевізійні дебати: обговорення суспільно важливих тем з молоддю Луганської та Донецької областей

Організатори: Міністерство інформаційної політики України; Програма розвитку ООН.

Експерти - журі дебатів: Андрій Куликов - журналіст та радіоведучий; Людмила Василенко - завідувачка сектору з питань європейської інтеграції Міністерства інформаційної політики України; Віктор Литвінов - завідувач сектору інформаційної реінтеграції Криму та Донбасу; Анна Борова - представниця Програми ООН з відновлення і побудови миру (UN RPP); Світлана Фоміна - директорка Державного центру реабілітації людей з інвалідністю «Донбас» м. Краматорськ; Ольга Донець – голова ГО «Донецькій молодіжний дебатний центр».

Коротко. Програма розвитку ООН спільно з Міністерством інформаційної політики представлять лідерів дебатного руху Сходу України та дебатний підсумковий раунд заходу «Лабораторія телевізійних дебатів».

Учасники заходу узагальнять інформацію про дебатну Лабораторію, що відбувалась в Донецькій та Луганській областях протягом декількох заходів-модулів в жовтні-грудні 2019 року. Юні дебатери знаходили різноманітні рішення серйозним проблемам, таких як: формування культури гендерної рівності, забезпечення прав всіх верст населення та активізація громади заради вирішення проблем та підвищення рівня життя в Донецькій та Луганській областях.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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