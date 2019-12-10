10 грудня, 11:00 - Законодавчі ініціативи щодо боротьби з шахрайством у міжнародному працевлаштуванні

Організатор: Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування.

Учасники: Галина Третьякова - народний депутат України; Василь Воскобойник - президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування; Олексій Антипович - керівник Соціологічної групи «Рейтинг»; Микола Александров - модератор.

Питання до обговорення:

1. Міграційні настрої населення України в кінці 2019-го року. Як за останній час змінилося відношення громадян до трудової міграції, які країни найбільше їх приваблюють та наскільки багато часу вони готові проводити на заробітках?

2. Необхідність боротьби з шахрайством у галузі міжнародного працевлаштування.

3. Важливість прийняття законопроєкту №2365, що дозволить припинити шахрайство у сфері міжнародного працевлаштування та захистити українських трудових мігрантів. Законопроєкт направлений виключно на вирішення соціальних проблем у сфері працевлаштування за кордоном та покликаний підвищити довіру суспільства до влади.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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