11 грудня о 13:30 відбудеться пресконференція на тему: “Безпечний світ дитини: розвиток та виховання сучасних дітей. Вирішення проблем толерантного ставлення до дітей з інвалідністю” (Зала 2).

Організатор: Тетяна Петракова - автор понад 500 соціальних проєктів, «Людина року-2018», організатор премії «100 українців».

Учасники: Ольга Сумська – народна артистка України; Валентина Довженко – міністр України у справах сім’ї, дітей та молоді у 1997/99 та 2004/05 рр.; Володимир Кравчук – директор Міжнародного центру психології “Positum Systems”, сертифікований консультант позитивної психотерапії та арт-терапії, автор книг по психології і терапії, телеексперт; Руслан Болгов – експерт комплексної безпеки, телевізійний експерт; Анна Горбань – громадський діяч, президент ГО «Розумне майбутнє нації»; Оксана Кудряшова – директор вокально-театральної студії «Нота»; Світлана Садовенко – професор, заслужений діяч мистецтв України; Інна Данченко – волонтер, директор БФ «Кран»; Наталія Комаренко – співзасновник БФ «З теплом у серці»; Олена Рихальська – відомий психолог країни, телевізійний експерт.

Коротко. Учасники пресконференції обговорять важливі питання стосовно безпеки, кібербезпеки, прав дітей та розвитку талантів молодого покоління. В рамках конференції вони нададуть важливі знання, унікальні та корисні рекомендації для батьків від найкращих фахівців України.

Захід проходить за участю компетентних та відомих спікерів, які співпрацюють із «Ukrainian People» вже не перший рік, а також є учасниками премії «100 українців», церемонія якої пройде 13 грудня.

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