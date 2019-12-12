“Дунаю мій”. Презентація музичної збірки

12 грудня о 15:00 відбудеться презентація музичної збірки “Дунаю мій” (Зала 1).

Організатор: Громадська спілка «Творче патріотичне об’єднання «Музичний батальйон».

Учасники: Дмитро Павличко - автор передмови до співаника «Дунаю мій», поет, Герой України; Іван-Ярослав Гамкало - народний артист України, оперний диригент, професор; Віктор Степурко - рецензент збірки, заслужений діяч мистецтв України, композитор; Микола Сікора - автор ідеї та музичний упорядник збірки, заслужений діяч мистецтв України, професор; Оксана Фещак - керівник ДП «Державна дирекція міжнародних конкурсів та мистецьких програм «АРТ-Україна»; Олег Шупляк - заслужений художник України; Оксана Пономарьова - координатор проєкту; Валерій Суботін - голова правління ГС «Музичний батальйон»; Віктор Кривенко - голова Народного руху України; Таїса Паращук - модератор.

Довідково. У жовтні 2019 року було видано музичну збірку українських народних пісень – співаник «Дунаю мій».

Чи не вперше в Україні громадська організація започаткувала збір первинного пісенного матеріалу, видання співаника з клавірами, його безкоштовну передачу до музичних закладів різних ступенів та проведення пісенного конкурсу, учасниками якого є всі регіони України. Умовою участі у конкурсі є виконання пісень, що ввійшли до збірки.

Збірка вже отримала перші схвальні відгуки від педагогічних колективів музичних закладів. До її створення долучилися видатні українські постаті - Дмитро Павличко, Іван-Ярослав Гамкало, Олег Шупляк, члени Національної спілки композиторів України.

Співаник виданий за фінансової підтримки Міністерства культури України.

Громадська спілка «Творче патріотичне об’єднання «Музичний батальйон» - волонтерське об’єднання українських музикантів та поетів, які з 2014 року підтримують бійців Збройних сил України та добровольчих батальйонів на Сході України.

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