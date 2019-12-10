10 грудня, 13:30 - “круглий стіл” - презентація на тему: “Культурна спадщина на окупованій території Криму та міжнародні механізми її захисту”.

Організатори: Міністерство культури, молоді та спорту України; ГО «Кримський інститут стратегічних досліджень».

Учасники: Роман Романов – директор програми Права людина та правосуддя Міжнародного фонду Відродження; Ліана Мороз – менеджерка програми Права людина та правосуддя Міжнародного фонду Відродження; Таміла Ташева – заступник Постійного Представника Президента України в АР Крим; Ярослава Ващенко – заступник керівника секретаріату Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики ВРУ; Віталій Секретар – заступник прокурора АР Крим; Віктор Литвінов – завідувач сектору інформаційної реінтеграції Криму та Донбасу; Анатолій Антонюк – національний координатор ІККРОМ в Україні (Міжнародного центру з вивчення питань збереження та реставрації культурних цінностей); Микола Яковина – голова Правління Інституту П. Орлика, президент Українського комітету ІСОМОS (2007-2016); Олена Сердюк – виконавчий директор Українського комітету ІСОМОS; Олександр Малишев – старший науковий співробітник відділу історико-правових досліджень Інституту держави та права ім. В. М. Корецького НАН України; Катерина Чуєва – президент ICOM України, генеральний директор Національного музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків; В’ячеслав Баранов - голова Кримського осередку Спілки археологів України, науковий співробітник Інституту археології НАНУ; Катерина Бусол - к.ю.н., Chatham House, фахівчиня із міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права та міжнародного права прав людини; Денис Яшний - к.і.н., фахівець з пам'яткознавства та музеєзнавства; Андрій Іванець – координатор Таврійської гуманітарної платформи; Сергій Рева - Посол з особливих доручень МЗС, заступник голови національної комісії України в справах ЮНЕСКО; Ірина Подоляк - заступник міністара МКМС; Андрій Гонтар - прокурор відділу процесуального керівництва Прокуратури АР Крим; Мілена Чорна - провідний фахівець аналітичного відділу УКФ.

Питання до обговорення:

Чи можливо в існуючих умовах захистити культурні цінності на окупованих територіях?

Чому питання захисту культурної спадщини має бути більш пріоритетним?

Які найбільш поширені порушення міжнародного гуманітарного права фіксуються на території тимчасово окупованого Криму: як ми реагуємо на це?

Чи всі механізми захисту ми – органи виконавчої влади, музеї, правозахисні організації, органи слідства та прокуратури - використовуємо ефективно?

Коротко. Під час заходу будуть презентовані результати Проєкту «Порушення норм міжнародного гуманітарного права в умовах збройного конфлікту: захист культурної спадщини». Проєкт здійснювався за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Зокрема, на заході будуть представлені розроблені в ході Проєкту:

- реєстр нерухомих пам’яток Криму, у тому числі виявлених у період окупації;

- карта археологічних досліджень об’єктів, які були в подальшому знищені РФ під час будівництва траси Керч-Севастополь;

- частковий реєстр кримської частини Музейного фонду України (біля 5 тис.предметів);

- методика з моніторингу культурної спадщини, яка залишилась на території тимчасово окупованого Криму;

- методика «Міжнародні механізми захисту культурних цінностей на окупованих територіях»;

- методика з основних механізмів притягнення до відповідальності за злочини проти культурних цінностей Криму.

Захід проходить з нагоди Всесвітнього дня захисту прав людини.

Контактний тел.: +38(073)4267113

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк