“Жінки. Мир. Стратегічне партнерство. Спільна діяльність”. Спільна заява українських, грузинських та польських жінок в ООН

16 грудня, 15:00 - Спільна заява українських, грузинських та польських жінок в ООН “Жінки. Мир. Стратегічне партнерство. Спільна діяльність

Організатор: “Українські жінки в ООН”.

Учасники: Світлана Саламатова - голова незалежної делегації „Українські жінки в ООН”, співзасновниця ГО "Інститут культурних справ - Україна", голова правління Міжнародної палати торгівлі, промисловості та інвестицій ЄС (Брюссель); Анна Рехвіашвілі - президентка Європейсько-Грузинського товариства, засновниця та одна із лідерок політичного руху “Переможна Грузія”; Наталія Каплун - керуюча партнерка проєкту “Українські жінки в ООН”, письменниця, президентка ГО "BEAUTY EXPERT PREMIUM CLUB "; Вероніка Дідусенко - модель, жіноча правозахисниця; Нестан Кіртадзе - професорка, екс-депутатка Парламенту Грузії - перша заступниця Комітету з міжнародних зв'язків; княгиня Анжеліка Сапега - Посол Миру від Міжнародного інституту солдатів миру; Марія Копиця - керівниця організаційного відділу Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, юристка ГО «Асоціація правників України»; Нігара Хамраєва - співзасновниця та директорка Міжнародної компанії “ДІ ДЖі ЛІ”, фахівчиня з дипломатичному та ділового етикету, громадська діячка; Олена Джадалла - представниця від України у Європейському Парламенті та Європейській Комісії в рамках програми «European Union Visitors Program 2018», засновниця ГС «Ірпінська Агенція Розвитку»; Лілія Олійник - засновниця ТМ ilive - Ilivecafe, Ilivecentre та NGO I Live in Harmony, ініціаторка Міжнародного екологічного форуму, письменниця; Ірина Попова - президентка Асоціації трихологів України, лікар-дерматовенеролог вищої категорії, членкиня Американської академії дерматології та експертної ради ЕМЕТ; Валентина Василевська - партнерка та керівниця групи аудиторських компаній, членкиня громадських професійних об'єднань САУ та РНБА, керівниця фінансової служби ГО "ІСА Україна"; Ірма Чарквіані - членкиня Клубу успішних жінок - Європейського грузинського товариства; Анано Кемаларія - членкиня Клубу успішних жінок - Європейського грузинського товариства; Карина Тетьора - ведуча всеукраїнських та міжнародних конкурсів, студентка КНУКіМ.

Коротко. Учасники пресконференції представлять цінності Міжнародної платформи “Геополітичний альянс жінок-лідерів України, Грузії та Польщі”, а також місію, завдання та повний склад делегації, яка сформована Міжнародним інститутом культурних зв’язків.

Також вони презентують спільну заяву, що об’єднала міжнародні організації, які мають спеціальний консультативний статус ECOSOC в ООН.

Додаткова інформація за тел.: +380661791214, e-mail: svetasalamatova@gmail.com (Світлана Саламатова, “Українські жінки в ООН”).

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк