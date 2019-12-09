9 грудня, 10:30 - правозахисний марафон «Права людини: право на захист».

Організатор: Національна асоціація адвокатів України.

Учасники: адвокати, судді Верховного Суду, представники органів державної влади.

Коротко. Мета заходу - привернути увагу професійної громадськості до проблемних питань застосування міжнародного досвіду в сфері захисту прав людини в Україні, обговорити існуючі недоліки правозастосовчої практики та виробити рекомендації щодо вдосконалення механізмів захисту прав та основоположних свобод людини.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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