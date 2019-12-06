6 грудня, 15:00 - Діяльність ГО «Українсько-Арабська ділова рада»: участь в міжнародних проєктах в 2020 році

Організатор: ГО «Українсько-Арабська ділова рада».

Учасники: шейх Емад АбуАлруб –президент ГО «Українсько-Арабська ділова рада»; Самір Уес - директор Центру Міжнародних конференцій Йорданїї; Олег Березюк - віцепрезидент ГО «Українсько-Арабська ділова рада».

Коротко. Учасники пресконференції розкажуть про виставкові та торгові форуми, які будуть проводитись у Королівстві Саудівська Аравія, Йорданії та Кувейті в 2020 році. Також вони оголосять про початок реєстрації участі у виставках та форумах українських і арабських компаній.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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