15-а річниця науково-дослідницької діяльності ГО «Український центр ісламознавства»
Організатор: ГО “Український центр ісламознавства”.
Учасники: Олександр Аулін - президент ГО “Український центр ісламознавства”; Рустем Жангожа – віцепрезидент ГО “Український центр ісламознавства”; Деніс Брильов - директор ГО “Центр академічного ісламознавства”; Олег Ярош - завідувач сектором східної філософії Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України; Микола Кирюшко - перший президент ВГО "Український центр ісламознавства"; Юрій Кочубей - почесний президент ВГО "Український центр ісламознавства".
Питання до обговорення:
Основні етапи науково-дослідницької діяльності ГО “Український центр ісламознавства”.
Перспективні напрями діяльності ГО “Український центр ісламознавства”.
Презентація нової колективної монографії “Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації”.
Коротко. Пресконференція, присвячена 15-річчю науково-дослідницької діяльності громадської організації “Український центр ісламознавства” з презентацією нової колективної монографії «Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації» (із роздачею книг).
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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