15-а річниця науково-дослідницької діяльності ГО «Український центр ісламознавства»

Укрінформ
11 грудня, 13:00 - 15 років науково-дослідницької діяльності Громадської організації “Український центр ісламознавства” 

Організатор: ГО “Український центр ісламознавства”.

Учасники: Олександр Аулін - президент ГО “Український центр ісламознавства”; Рустем Жангожа – віцепрезидент ГО “Український центр ісламознавства”; Деніс Брильов - директор ГО “Центр академічного ісламознавства”; Олег Ярош - завідувач сектором східної філософії Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України; Микола Кирюшко - перший президент ВГО "Український центр ісламознавства"; Юрій Кочубей - почесний президент ВГО "Український центр ісламознавства". 

Питання до обговорення:

Основні етапи науково-дослідницької діяльності ГО “Український центр ісламознавства”.

Перспективні напрями діяльності ГО “Український центр ісламознавства”.

Презентація нової колективної монографії “Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації”.

Коротко. Пресконференція, присвячена 15-річчю науково-дослідницької діяльності громадської організації “Український центр ісламознавства” з презентацією нової колективної монографії «Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації» (із роздачею книг).

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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