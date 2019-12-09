Фінальний дебатний турнір. Роль історичної правди в політичному дискурсі

9 грудня, 10:00 - фінальний дебатний турнір на тему: “Роль історичної правди в політичному дискурсі”.

Організатори: Інститут "Республіка"; Національний демократичний інститут; Центр досліджень визвольного руху.

Оцінюватимуть фінал дебатів: Євген Магда - кандидат політичних наук, автор книг про гібридну війну, директор Інституту світової політики; Марина Сингаївська - заступниця генерального директора Укрінформу; Інна Совсун - народний депутат України, політична партія "Голос"; Ірина Хоменко - доктор філософських наук, завідувачка кафедри логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Вікторія Подгорна - народний депутат України, політична партія "Слуга Народу".

Довідково. Інститут "Республіка" спільно з Національним демократичним інститутом та Центром досліджень визвольного руху провели серію регіональних дебатних турнірів для студентів з теми: "Історична правда та її роль у політичному дискурсі".

Дебатні турніри пройшли у чотирьох містах України (Ужгород, Кропивницький, Запоріжжя та Харків). Завершенням стане участь команд переможців у фінальному дебатному турнірі.

У фіналі братимуть участь чотири команди, які складатимуться із трьох гравців. Інтелектуальні битви відбуватимуться за форматом Карла Поппера на наступні теми:

1. Чи вела Росія гібридну війну проти України в 20 столітті?

2. Чорнобиль: злочин чи трагедія?

Дебати націлені на підвищення свідомості та політичної просвіти молоді, протидію дезінформації в питаннях, що стосуються історичної пам’яті, створення простору для дискусій молоді про історичні події, розвиток потенціалу та творчих здібностей молоді.

Детальна інформація за тел.: 098-78-29-166 (Сергій Боженко, керівник пресслужби Інституту “Республіка”).

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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