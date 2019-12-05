5 грудня, 11:30 - Міжнародний день людей з інвалідністю: свято чи підстава переглянути суспільну самосвідомість?

Організатори: Укрінформ; ГО «Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів».

Учасники: Володимир Петровський - голова ГО «ВГО «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»; Сергій Болтівець - доктор наук, професор, голова Всеукраїнського координаційного бюро Міжнародної громадсько-державної програми “Освіта дорослих України”.

Питання до обговорення:

Правозахист, рівність та недискримінація людей з інвалідністю.

Соціальна політика як система комплексного підходу до забезпечення життєдіяльності людей з інвалідністю в Україні.

Роль держави і суспільства у забезпеченні процесу самореалізації людей з інвалідністю в Україні як її рівноправних громадян.

Коротко. Захід з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який щорічно відзначається 3 грудня.

Співорганізатори “круглого столу”: Печерська та Дарницька місцеві (районні в місті Києві) організації ВГО ВППІ, Громадська рада при Київській міській державній адміністрації КМДА, Комітет з питань соціальної політики Громадської ради при КМДА, ВЦРІ «Світогляд».

Додаткова інформація за тел.: 223-13-29; 560-95-85, 093-970-75-70; e-mail: vuppi@ukr.net

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк