5 грудня, 15:30 - Український феномен: Михайло Хейфец

Організатор: ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ РУХ-ПРЕС".

Учасники: радянські політв'язні: Василь Овсієнко, Лесь Шевченко, Зорян Попадюк; Дмитро Понамарчук - прессекретар В'ячеслава Чорновола; Дмитро Стус - генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка; Раїса Руденко — дисидентка; Олесь Доній - голова Центру досліджень політичних цінностей; Василь Деревінський - професор; Володимир Продивус - доброчинець; Марта Коломиєць-Яневська - директорка Програми ім. Фулбрайта в Україні; Олена Бондаренко - колишня заступниця голови Народного Руху України; Богдан Нагайло - історик-журналіст; Микола Вересень — журналіст.

Довідково. Михайло Хейфец народився 18 січня 1934 року в Ленінграді. У 1955 року закінчив літературний факультет Ленінградського педагогічного інституту ім. Герцена. Писав історичні романи, літературно-критичні статті, сценарії документальних фільмів.

13 вересня 1974 року засуджений за антирадянську агітацію і пропаганду на чотири роки позбавлення волі в колонії суворого режиму і два роки заслання. Термін відбував у мордовських таборах. З В'ячеславом Чорноволом та іншими українськими в'язнями голодував за статус політв'язня. У березні 1980 року емігрував до Держави Ізраїль

В збірнику нарисів “Українські силюети” надає галерею портретів співтабірників.

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Відео з круглого столу:

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