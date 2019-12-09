Захист від насильства та домагань на роботі: національна практика й міжнародні стандарти
Організатор: Конфедерації вільних профспілок України.
Учасники: Михайло Волинець - народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок України; Маріко Оучі - старша спеціалістка з питань умов праці/ґендерної рівності Групи технічної підтримки з питань гідної праці Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи (Будапешт); Наталія Левицька - заступниця голови Конфедерації вільних профспілок України; Галина Савостянова - голова первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України "Добропільського енергопідприємства".
Коротко. Учасники пресконференції розкажуть про ситуацію з дотриманням трудових прав та наскільки актуальною для України є проблема насильства й домагань у світі праці.
Представники Конфедерації вільних профспілок України нададуть оцінку національним механізмам захисту працівниць та працівників у світі праці. На конкретних прикладах жінок з різних галузей та регіонів проілюструють, у якій формі може проявлятися насильство на робочих місцях, та як від нього оборонятися.
Крім того,вони представлять нову Конвенцію Міжнародної організації праці №190 щодо викорінення насильства та домагань у сфері праці та супровідну Рекомендацію 206.
Захід з нагоди всесвітньої акції «16 днів активізму проти ґендерно обумовленого насильства» та Міжнародного дня прав людини .
Додаткова інформація за тел.: 044-287-64- 57, e-mail: izdat.co@gmail.com
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Відео заходу:
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