9 грудня, 15:30 - Захист від насильства та домагань на роботі: національна практика й міжнародні стандарти

Організатор: Конфедерації вільних профспілок України.

Учасники: Михайло Волинець - народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок України; Маріко Оучі - старша спеціалістка з питань умов праці/ґендерної рівності Групи технічної підтримки з питань гідної праці Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи (Будапешт); Наталія Левицька - заступниця голови Конфедерації вільних профспілок України; Галина Савостянова - голова первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України "Добропільського енергопідприємства".

Коротко. Учасники пресконференції розкажуть про ситуацію з дотриманням трудових прав та наскільки актуальною для України є проблема насильства й домагань у світі праці.

Представники Конфедерації вільних профспілок України нададуть оцінку національним механізмам захисту працівниць та працівників у світі праці. На конкретних прикладах жінок з різних галузей та регіонів проілюструють, у якій формі може проявлятися насильство на робочих місцях, та як від нього оборонятися.

Крім того,вони представлять нову Конвенцію Міжнародної організації праці №190 щодо викорінення насильства та домагань у сфері праці та супровідну Рекомендацію 206.

Захід з нагоди всесвітньої акції «16 днів активізму проти ґендерно обумовленого насильства» та Міжнародного дня прав людини .

Додаткова інформація за тел.: 044-287-64- 57, e-mail: izdat.co@gmail.com

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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