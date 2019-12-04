4 грудня, 11:00 - Новий етап радіомовлення на територію Криму: «Радіо Крим.Реалії» розширює аудиторію на півострові

Організатор: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Учасники: Сергій Костинський - член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Анатолій Максимчук - перший заступник міністра культури, молоді і спорту України; Володимир Притула - керівник і головний редактор проєкту «Крим.Реалії» (Українська служба «Радіо Свобода»); Олександр Янковський - керівник і головний редактор ГО «Радіо кримських громад»; Петро Семерей - керівник ТОВ "Телемережі України"; Катерина Некреча - продюсерка «Радіо Крим.Реалії».

Коротко. Учасники пресконференції презентують 3-й етап розбудови українського радіомовлення на півдні Херсонської області і на територію Криму, пов'язаний із початком середньохвильового мовлення на територію півострова.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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