5 грудня, 13:00 - Законодавчі зміни у сфері ЖКГ. Як приймати спільні рішення у багатоквартирному будинку

Організатори: Департамент суспільних комунікацій КМДА; КП "Центр публічної комунікації та інформації".

Учасники: Петро Пантелеєв ‒ заступник голови Київської міської державної адміністрації; Роман Лелюк – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА; Дмитро Кулібаба – тимчасово виконуючий обов’язки директора КП «Центр публічної комунікації та інформації»; Віра Радченко – начальник управління розвитку ЖКІ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА; Олексій Кучеренко – депутат Верховної Ради України, голова Спілки власників житла України.

Коротко. Під час "круглого столу" відбудеться презентація інформаційних матеріалів у рамках інформаційно-комунікаційної кампанії щодо особливостей здійснення права власності у багатоквартирних будинках, що проводить КП "Центр публічної комунікації та інформації" за підтримки Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Києва.

Інформаційно-комунікаційна кампанія роз’яснить киянам результати законодавчих змін у сфері ЖКГ столиці та розповість про шляхи врегулювання проблемних питань реалізації закону «Про житлово-комунальні послуги».

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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