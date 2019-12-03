3 грудня, 14:00 - Україна – НАТО. Підсумки року: перспективи та очікування

Організатори: Укрінформ; Громадська ліга “Україна-НАТО”.

Учасники: Барбора Маронкова – директор Центру інформації та документації НАТО в Україні; Сергій Джердж – к.п.н., голова Громадської ліги “Україна – НАТО”; Ігор Козій – військовий експерт, Інститут євроатлантичного співробітництва; Володимир Цибульник – колишній тимчасовий повірений у справах України у Боснії та Герцеговині (2017-2018); Ольга Гресько – к.п.н., доцент кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка; Оксана Григор’єва – к.ф-м.н., заступник голови Громадської ліги “Україна – НАТО”; Наталія Свідерська – президент ГО “Всеукраїнська Демократична дія”; Віктор Топальський – к.і.н., начальник науково-дослідної лабораторії Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних сил України; Олег Джолос – канд. соц.ком., доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка; Сергій Пархоменко – директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД ім. Олександра Ніконорова, головний редактор газети «Говорить Донбас»; Олександра Ніконорова - головний редактор газети «Говорить Донбас»; Георгій Філіпчук – академік НАПНУ, народний депутат України попередніх скликань; Олег Кокошинський – заступник голови Громадської ліги "Україна-НАТО"; Павло Лакійчук – ГО Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»; Любов Глєбова – ГО «Центр міжнародної безпеки та стратегічних студій»; Павло Жовніренко – ГО «Центр стратегічних досліджень»; Ярослав Матійчик – Група стратегічних і безпекових студій; Олександр Бірченко – Атлантична панорама; Богдан Червак – перший заступник голови Держкомтелерадіо України; Володимир Кашлюк – полковник Головного Управління морально-психологічного забезпечення ГШ Збройних Сил України; Сергій Янчук – Громадська ліга "Україна – НАТО".

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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