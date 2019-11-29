29 листопада, 12:00 - пресконференція на тему: “Global Ukraine будує мости між українськими громадами світу”.

Організатор: Фундація Global Ukraine.

Учасники: доктор Віолета Москалу - засновниця Фундації Global Ukraine; Марія Мезенцева - народна депутатка України, голова Міжфракційного Об’єднання «Світове Українство»; Дмитро Живицький - перший заступник Міністра регіонального розвитку України; Олесь Журавчак - заступник міністра культури України (з 19.03 по 12.12. 2014), радник з питань культурної дипломатії Global Ukraine; Олександра Саєнко - голова "Центру українських ініціатив" (Відень, Австрія).

Довідково. 22-23 листопада у Києві відбувся VIII Форум Global Ukrainians «Нові цифрові стратегії для стійкого розвитку українських громад». Ініціатором та основним організатором Форуму з 2015 року є Фундація Global Ukraine.

Мета VIII Форуму Global Ukrainians - анонс запуску мобільного додатку Global Ukraine для українських лідерів та громад із США, Канади, Австралії, Японії, Держави Ізраїль, країн ЄС, Азії, Африки та арабського світу.

Global Ukraine - унікальна комунікаційна платформа, що системно розвиває мережу високоосвічених українських експатів, які є візіонерами глобального світу, допомагають масштабувати соціальні проєкти українських спільнот та громад у світі та вірять в глобальну експансію українських креативних брендів.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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