29 листопада, 13:00 - “Аварія танкера «Delfi» в Одесі. Чи винен тільки шторм?”.

Організатор: Асоціація “Морська палата України”.

Учасники: В'ячеслав Кісловський - виконавчий віцепрезидент Асоціації «Морська палата України», капітан далекого плавання; Ілля Тихонов - капітан далекого плавання, д.т.н., виконавчий директор Всеукраїнської асоціації «Морська освіта»; Сергій Братчиков - капітан далекого плавання; Андрій Мотовиловець - народний депутат України; Олександр Захаров – депутат міської ради м. Одеса.

Коротко. Трагічна доля танкеру «Delfi» привернула увагу суспільства. Представники ЗМІ змагаються у кількості інформації щодо викриття чорних схем, за якими працюють аналогічні судна та губляться в здогадках щодо головних отримувачів вигод.

Під час пресконференції досвідчені морські капітани представлять версії трагедії танкера «Delfi» та нададуть пропозиції для системного вирішення тих проблем.

Акредитація представників ЗМІ за електронною адресою: info@mpu.in.ua

Додаткова інформація за тел.: +38 050 419 7657; +38 097 746 1976; e-mail: info@mpu.in.ua (Лариса Біломитцева).

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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