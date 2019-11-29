29 листопада, 10:00 - Всеукраїнський референдум: законодавче забезпечення

Організатор: Центр політико-правових реформ.

Учасники: Юлія Кириченко – керівниця проєктів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ; Денис Ковриженко – експерт з питань виборів та референдумів; Борис Малишев – експерт Українського інституту прямої демократії; Олександр Марусяк – експерт з конституційного права Центру політика-правових реформ.

Коротко. Як зазначають організатори, станом на сьогодні в межах парламентської робочої групи триває підготовка законопроєкту про необхідність урегулювання проведення Всеукраїнського референдуму на рівні закону.

Під час пресконференції фахівці-конституціоналісти акцентують увагу на положеннях, які обов’язково повинні бути враховані в цьому документі, та обґрунтують їх важливість. Зокрема, захід буде присвячений таким питанням:

- чітке визначення предмета національного референдуму;

- обставини, за яких проведення референдуму є обов’язковим;

- відповідність європейським стандартам.

Довідково. Захід проходить за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та британської допомоги від уряду Великої Британії. Будь-які думки, висловлені під час заходу, належать його учасникам і не обов’язково відображають погляди IFES, USAID, урядів США або Великої Британії.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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