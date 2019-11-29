Всеукраїнський референдум: законодавче забезпечення
Організатор: Центр політико-правових реформ.
Учасники: Юлія Кириченко – керівниця проєктів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ; Денис Ковриженко – експерт з питань виборів та референдумів; Борис Малишев – експерт Українського інституту прямої демократії; Олександр Марусяк – експерт з конституційного права Центру політика-правових реформ.
Коротко. Як зазначають організатори, станом на сьогодні в межах парламентської робочої групи триває підготовка законопроєкту про необхідність урегулювання проведення Всеукраїнського референдуму на рівні закону.
Під час пресконференції фахівці-конституціоналісти акцентують увагу на положеннях, які обов’язково повинні бути враховані в цьому документі, та обґрунтують їх важливість. Зокрема, захід буде присвячений таким питанням:
- чітке визначення предмета національного референдуму;
- обставини, за яких проведення референдуму є обов’язковим;
- відповідність європейським стандартам.
Довідково. Захід проходить за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та британської допомоги від уряду Великої Британії. Будь-які думки, висловлені під час заходу, належать його учасникам і не обов’язково відображають погляди IFES, USAID, урядів США або Великої Британії.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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