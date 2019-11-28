Вся правда про спред. Презентація результатів дослідження

28 листопада, 11:00 - Вся правда про спред.

Організатор: ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів».

До участі запрошені: Микола Мороз - генеральний директор Директорату з безпечності та якості харчових продуктів, Міністерство аграрної політики та продовольства України; Владислава Миронова - голова ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів»; Ольга Котехова – заступник голови ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів»; Вадим Чагаровський – голова Ради директорів Спілки молочних підприємств України; Борис Кобаль - директор Департаменту безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужби України; Ірина Хоботня - начальник Управління якості товарів компанії «Metro»; Олександр Прохорович - менеджер з питань співробітництва з органами державної влади компанії «Metro».

Питання до обговорення:

Коротко про спред: користь та шкода.

Що в упаковці? Оголошення результатів експертизи: топ-фальсифікаторів

Які заходи вживають торговельні мережі для запобігання (потрапляння, очищення) своїх полиць від фальсифікату?

Державний контроль за якістю та безпечністю харчових продуктів. Відповідальність виробника та продавця.

Вимоги вітчизняного законодавства до вмісту транс-жирів у масложировій продукції: ситуація в інших країнах.

Рекомендації споживачам щодо свідомого вибору якісної та безпечної продукції.

Довідково. Громадською організацією «Громадський контроль захисту прав споживачів» проведено дослідження якості та безпечності спредів та рослинних сумішей, що реалізовуються на споживчому ринку столиці.

Учасники заходу представлять результати дослідження та топ-3 фальсифікаторів в Україні ( на підставі проведених досліджень у 2018-2019 роках), а також назвуть супермаркети, де був придбаний фальсифікат.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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