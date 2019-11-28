Як соцмережі впливають на політику? Офлайн-чат аналітиків та політичних гравців (First Conference Hall, вул. Володимирська, 49а, Київ)

28 листопада о 16:00 відбудеться офлайн дискусія та презентація дослідження «Мемократія: як соцмережі впливають на політику в Україні» (First Conference Hall, вул. Володимирська, 49а, Київ)

Організатори: ГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Офлайн-чат відбудеться у форматі двох тематичних дискусій, а саме:

1. Соцмережі і політика: погляд аналітиків

Спікери: Андрій Кулаков - програмний директор ГО «Інтерньюз-Україна»; Володимир Єрмоленко - головний редактор онлайн-платформи UkraineWorld; Ірина Матвіїшин - журналістка та аналітикиня ГО «Інтерньюз-Україна»; Роман Кульчинський - головний редактор та співзасновник інтернет-видання TEXTY.org.ua.

2. Ссоцмережі і політика: погляд політичних гравців

Спікери: Артем Жуков - керівник напряму цифрових комунікацій, «Голос»; Аліна Торнагі - Міністерство цифрової трансформації України (під час парламентських виборів – очільниця SMM-напряму в «Зе! Команда»).

Коротко. Аналітики, медіаексперти та комунікаційники політсил обговорять головні політичні тенденції в українському сегменті соцмереж.

Довідково. Аби встановити взаємозв’язок між політикою та онлайн-активністю українців у Facebook, Instagram та VK, наші аналітики проаналізували десятки тисяч постів про партії, вибори та роботу нового складу Верховної Ради.

За допомогою нейронних мереж та методів штучного інтелекту дослідники виявили:

- як соцмережі формували порядок денний під час виборів до парламенту;

- у які пастки потряпляють українці у Facebook, Instagram та VK;

- яка соцмережа виявилася найбільш ефективною для партій;

- чому український сегмент VK – антиукраїнський;

- яких інтонацій набула прокремлівська пропаганда щодо української політики;

- кого люблять, а кого ненавидять користувачі Facebook, Instagram, VK;

- наскільки проросійські наративи сильні в українському сегменті соцмереж.

Контактна особа: Надія Ущапівська, nushchapivska@internews.ua, 063 631 96 95.

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