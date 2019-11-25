25 листопада о 13:00 відбудеться пресбрифінг на тему: “Протидія та запобігання домашньому насильству в Україні: реалії та виклики сьогодення” (Зала 1).

Організатор: Міністерство соціальної політики України.

Учасники: Сергій Ніжинський - заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції; Катерина Павліченко - заступник міністра внутрішніх справ України; Олена Сімоненко – заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції; Сергій Альошкін - начальник Управління дільничних офіцерів поліції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.

До участі запрошені: представники Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України.

Довідково. 25 листопада в рамках проведення акції „16 днів проти насильства” Україна долучається до інформаційно-просвітницьких кампаній, які одночасно розпочинаються цього дня в усіх регіонах нашої держави.

Міністерство соціальної політики України є національним координатором з питань запобігання та протидії домашньому насильству. З метою привернення уваги громадськості до проблематики насильства у різних його проявах, формування „нульової толерантності” до цього ганебного явища та про результати роботи у цьому напрямку спікери розкажуть під час брифінгу.

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