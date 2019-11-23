День Пам’яті жертв Голодомору: план заходів (Національний музей “Меморіал жертв Голодомору”, м. Київ, вул. Лаврська,3)

23 листопада о 16:00 відбудеться вшанування пам'яті жертв Голодомору (Національний музей “Меморіал жертв Голодомору” м. Київ, вул. Лаврська,3).

Коротко. Захід проходитиме за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей.

Також цього дня відбудуться наступні події:

- о 16:30 “Сестри Тельнюк” презентують спеціальний музичний вечір “У пошуках зерна істини”. Акредитація представників ЗМІ за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5tpNAOYo5u7i4SCeHjegVf5yvAK5mGOqZvLOeKqwaGq6NSg/viewform

- о 18:30 та 24 листопада о 16:00 Київський театр «Veritas» представить виставу «Контра», створену на основі реальних свідчень свідків Голодомору.

Акредитація представників ЗМІ за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkMjtcfJz92yimAWexcCMfqEnCTTCv9NMWm-CldMWE_ZgafA/viewform

- 26 листопада о 14:00 Дарія Альошкіна представить свій новий проєкт «Мереживо пам’яті» у Національному музеї Голодомору-геноциду. Вперше українські витинанки розповідатимуть не лише про образи народної культури, а й про травматичну пам’ять нації — історію Голодомору. Виставка експонуватиметься до 10 січня 2020 року.

Детальна інформація за посиланням: https://docs.google.com/document/d/140g9OafLLNG9gEIDsQmK3wlGoU3U1SvF06hG4Lvb_Kw/edit

Акредитація представників ЗМІ за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYRjuUuvPdjEvGdMl9FGAEcYBMjAA0hwgIjrOhICI3RHhFWw/viewform

Довідково. Національний музей “Меморіал жертв Голодомору” оголосив Всеукраїнську акцію, до якої може долучитися кожен українець, розказавши історію своєї родини під час Голодомору і поділившись нею у соціальних мережах за хештегом #Голодомор_МояІсторія.

Додаткова інформація за тел.: 380674397507, (044) 254 45 11.