21 листопада, 14:00 - Розвиток дошкільної освіти в Україні: як забезпечити якість для кожної дитини

Організатор: Національна мережа REYN-Україна.

Учасники: Сільвія Паллагі - менеджерка програми "Ранній розвиток дитини" Фундацій відкритого суспільства; Елеонора Кулчар - голова Закарпатського обласного БФ "Благо", національна координаторка мережі REYN-Україна; Наталія Софій -директорка БФ "Крок за кроком"; Юлія Найда - менеджерка БФ "Крок за кроком"; Галина Юрченко - волонтерка мережі REYN-Україна, м. Львів; Микола Бурлуцький - голова ГО "Чачімо", регіональний координатор REYN-Україна, м.Харків; Сергій Пономарьов - директор Ромської програми МФ "Відродження", модератор.

Питання до обговорення:

– Якими є основні показники якісної дошкільної освіти та системи раннього розвитку дитини?

– Як оцінюється якість дошкільної освіти та системи раннього розвитку в Україні (за результатами досліджень методологій ECERS та UNICEF, 2019)?

– Наскільки чинні плани реформування дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Концепція забезпечення якості дошкільної освіти) є інклюзивними?

– Як виглядає доступ до якісної дошкільної освіти для дітей міноритарних етнічних груп, зокрема, ромів в Україні (за результатами досліджень 2018 та 2019 років)?

– Які зміни в рамках реформи потрібні для забезпечення доступу дітей з ромських громад до якісної дошкільної освіти?

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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