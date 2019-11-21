Розвиток дошкільної освіти в Україні
Організатор: Національна мережа REYN-Україна.
Учасники: Сільвія Паллагі - менеджерка програми "Ранній розвиток дитини" Фундацій відкритого суспільства; Елеонора Кулчар - голова Закарпатського обласного БФ "Благо", національна координаторка мережі REYN-Україна; Наталія Софій -директорка БФ "Крок за кроком"; Юлія Найда - менеджерка БФ "Крок за кроком"; Галина Юрченко - волонтерка мережі REYN-Україна, м. Львів; Микола Бурлуцький - голова ГО "Чачімо", регіональний координатор REYN-Україна, м.Харків; Сергій Пономарьов - директор Ромської програми МФ "Відродження", модератор.
Питання до обговорення:
– Якими є основні показники якісної дошкільної освіти та системи раннього розвитку дитини?
– Як оцінюється якість дошкільної освіти та системи раннього розвитку в Україні (за результатами досліджень методологій ECERS та UNICEF, 2019)?
– Наскільки чинні плани реформування дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Концепція забезпечення якості дошкільної освіти) є інклюзивними?
– Як виглядає доступ до якісної дошкільної освіти для дітей міноритарних етнічних груп, зокрема, ромів в Україні (за результатами досліджень 2018 та 2019 років)?
– Які зміни в рамках реформи потрібні для забезпечення доступу дітей з ромських громад до якісної дошкільної освіти?
Підсумкові матеріали:
Відео заходу:
Замовити фото натисніть тут - Фотобанк