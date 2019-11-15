Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків). Публічна дискусія

15 листопада, 9:30 - Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків)

Організатор: Міністерство культури, молоді та спорту України. Учасники: Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України; Анатолій Максимчук - перший заступник міністра культури, молоді та спорту України; представники медіаспільноти. Підсумкові матеріали: Відео з пресконференції: Замовити фото натисніть тут - Фотобанк