Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків). Публічна дискусія
Укрінформ
15 листопада, 9:30 - Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків)
Організатор: Міністерство культури, молоді та спорту України.
Учасники: Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України; Анатолій Максимчук - перший заступник міністра культури, молоді та спорту України; представники медіаспільноти.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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