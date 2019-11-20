УВАГА!!! ЗАХІД СКАСОВАНО!!! “З нестихаючим сердечним щемом”. Презентація двотомника статей Леоніда Яковишина

УВАГА!!! ЗАХІД СКАСОВАНО!!! 20 листопада о 12:00 відбудеться презентація двотомника публіцистичних статей 2010 - 2018 років “З нестихаючим сердечним щемом” Леоніда Яковишина (Зала 2).

Організатор: Леонід Яковишин.

Учасники: Леонід Яковишин — автор, Герой України; Алла Малієнко - перший заступник голови правління Київської організації Національної спілки журналістів України; Сергій Куліда - головний редактор газети «Літературна Україна»; Роман Гунда - голова правління Львівського меморіалу, головний редактор науково-популярного журналу «Визвольна боротьба»; Ярослав Маринович - очільник Національної мережі книгарень «БУКВА».

Питання до обговорення:

Яку філософію сповідує і пропагує Леонід Яковишин?

Чим прикметне щире слово автора, адресоване колегам-хліборобам, літнім пайовикам і підростаючій молоді?

Яка публіцистична вага й об’єднуюча сила автора?

Довідково. Леонід Яковишин - відомий український аграрій, вчений, генеральний директор ТОВ «Земля і воля», засновник щотижневої газети «Чернігівщина». У публіцистичній творчості він проступає декілька суспільно-значущих тем щодо потужної людської особистості.

Під час презентації представники ЗМІ отримають двотомник Леоніда Яковишина «З нестихаючим сер­дечним щемом» у книжковому або електронному варіанті.

Довідкова інформація за тел.: (044) 232 23 50, (067) 101 46 61.

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