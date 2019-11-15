Впровадження пілотної версії Єдиного державного реєстру ветеринарних документів

15 листопада, 13:00 - пресконференція щодо впровадження пілотного проєкту з надання адміністративних послуг у сфері ветеринарії в електронному режимі.

Організатор: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Учасники: Ольга Шевченко — тимчасово виконуюча обов'язки голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Ігор Клименок - директор Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин»; Сергій Іващенко - виконавчий директор Української зернової асоціації; Оксана Юрченко - президент Асоціації «Свинарі України». Підсумкові матеріали: Відео з пресконференції: Замовити фото натисніть тут - Фотобанк