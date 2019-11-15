Впровадження пілотної версії Єдиного державного реєстру ветеринарних документів

Укрінформ
15 листопада, 13:00 - пресконференція щодо впровадження пілотного проєкту з надання адміністративних послуг у сфері ветеринарії в електронному режимі.

Організатор: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Учасники: Ольга Шевченко — тимчасово виконуюча обов'язки голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Ігор Клименок -  директор Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин»; Сергій  Іващенко -  виконавчий директор Української зернової асоціації; Оксана Юрченко - президент Асоціації «Свинарі України». 

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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