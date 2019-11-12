«PROFI 360». Відкриття профорієнтаційного форуму для учнів шкіл та шкіл–інтернатів м. Києва (павільйон Teleport 360 ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1)

12 листопада о 12:00 відбудеться відкриття профорієнтаційного форуму «PROFI 360» для учнів шкіл та шкіл–інтернатів м. Києва (павільйон Teleport 360 ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1).

Організатори: керівництво Державного та Київського міських центрів зайнятості.

Адреса: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1, ВДНГ – Національний комплекс «Експоцентр України», павільйон Teleport 360.

Час: 12:00-16:00.

У програмі заходу:

Воркшоп 1. Урочисте відкриття. Відеозвернення успішних професіоналів, сферичне кіно.

Воркшоп 2. Показ дизайнерських колекцій, відеопрезентації навчальних закладів столиці на панорамному екрані, а також майстер-класи та профорієнтаційне тестування.

Воркшоп 3. Демонстрація можливостей провідних навчальних закладів м. Києва, азот-шоу.

Коротко. Завдання форуму – допомогти молоді з вибором професії. Участь у профорієнтаційному форумі візьмуть представники Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського, Національного авіаційного університету, Київського професійного будівельного ліцею та інші.

Акредитація триватиме до 11 листопада 17:00 за тел.: (044) 277-37-88, e-mail: kmcz-info@ukr.net