«СТОП Фальсифікат» . Презентація проєкту

14 листопада, 11:00 - презентація проєкту «СТОП Фальсифікат».

Організатор: Громадська організація «Громадський контроль захисту прав споживачів».

Учасники: Тарас Висоцький - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Ольга Шевченко - тимчасово виконуюча обов'язків голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Віталій Башинський – голова Громадської ради при Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Владислава Миронова - голова ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів»; Ольга Котехова - заступник голови ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів»; Вадим Чагаровський - голова наглядової ради Спілки молочних підприємств України; Микола Мороз - генеральний директор Директорату безпечності та якості харчової продукції; Михайло Малков - заступник координатора ФАО в Україні.

До участі запрошені: представники Європейської Бізнес Асоціації та Американської торговельної палати в Україні, виробники молочної продукції.

Коротко. З метою захисту споживачів та очищення ринку від фальсифікованої продукції, організатори вважають за необхідне провести масштабний масмедійний проєкт «СТОП Фальсифікат» з залученням телеканалу “1+1” (“ТСН.Тиждень”).

Вони зазначають, що проєкт захистить споживачів від введення в оману з боку недобросовісних виробників харчових продуктів, а також підтримає та надасть конкурентні переваги добросовісним виробникам харчових продуктів в Україні

Проєкт проводиться за підтримки Уряду та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Реєстрація учасників триватиме до 13 листопада 16:00 за тел.: 063-468-63-18 (Ольга Котехова).

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк