Стартує V Міжнародний конкурс оперних співаків імені С. Крушельницької (м. Львів, проспект Свободи, 28)

У ЛЬВІВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ОПЕРІ СТАРТУЄ П’ЯТИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ОПЕРНИХ СПІВАКІВ ІМЕНІ С. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ

Анонс: запрошуємо представників ЗМІ, театральних критиків на брифінг з нагоди відкриття п’ятого Міжнародного конкурсу оперних співаків ім. С. Крушельницької.

Дата і час: 12 листопада о 17:30

Місце: Львівська національна опера ( м. Львів, проспект Свободи, 28, Дзеркальна зала).

О 18:00 розпочнеться урочисте відкриття конкурсу у Глядацькій залі театру.

Учасники брифінгу: Василь Вовкун – генеральний директор – художній керівник Львівської національної опери; Вікторія Лук’янець – голова журі п’ятого Міжнародного конкурсу оперних співаків імені Соломії Крушельницької.

Акредитація для представників ЗМІ: 067 58 33 006.

ПРЕСРЕЛІЗ

Один із найбільших в Україні конкурсів оперного виконавства – п’ятий Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької триватиме у Львівській національній опері впродовж 12-22 листопада 2019 року.

У конкурсі братимуть участь 54 учасники – оперні співаки та співачки віком до 35 років з України, Вірменії, Польщі, Білорусії, Угорщини.

Змагання відбуватимуться у три тури. Перший тур – у супроводі фортепіано, а другий, куди потраплять лише 24 співаки – у супроводі оркестру. У запропонованій для виконання програмі, окрім світової класики, обов’язковою є арія із опер українських композиторів – Д. Бортнянського, С. Гулака-Артемовського, М. Аркаса, М. Лисенка, К. Данькевича, А. Кос-Анатольського, В. Губаренка, Ю. Мейтуса та інших.

Особливістю конкурсу є те, що в останньому – третьому турі лише 10 конкурсантів виступатимуть в операх, які є у репертуарі театру. Таким чином, глядачі зможуть відвідати виставу й підтримати виконавців; слідкувати за перебігом конкурсу можна буде також онлайн.

Співаки змагатимуться за чималий призовий фонд, що сумарно складає понад 35 тис. доларів, низку спеціальних призів та нагород.

Оцінюватимуть конкурсантів члени журі з України, Польщі, Австрії, Німеччини, Молдови та Словаччини: солістка Віденської опери Вікторія Лук’янець (голова журі); головний диригент Львівської національної опери Михайло Дутчак; соліст Національної опери України Олександр Дяченко; завідувач кафедри оперної академії Національної опери Варшави, голова Міжнародного вокального конкурсу ім. Станіслава Монюшка Беата Клатка (Польща); солістка Львівської національної опери Світлана Мамчур; солістка Польської Королівської опери Ольга Пасічник (Україна-Польща); піаніст, викладач-співу, художній радник Ейтан Пессен (Німеччина); головний режисер Національної опери України Анатолій Солов’яненко; головний диригент Національного театру опери та балету Молдови імені Марії Бєшу Андрій Юркевич (Україна-Молдова); директор агентства «ASART» Славомір Якубек (Словаччина); режисер, оперний співак Тарас Різняк (Секретар Журі).

Очікується також приїзд почесних гостей із цілої Європи – представників міжнародної організації «Opera Europa», театрів Великобританії, Польщі, України, Міністерства культури, молоді та спорту України, музичних критиків та ін.

Довідка:

Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької, засновником якого є Міністерство культури України, проводиться Львівською національною оперою у співпраці з Національною Всеукраїнською Музичною Спілкою. Цього року він відбудеться вже вп’яте: вперше заснований 1991 році, проводився з перервами, востаннє – ще у 2009-му. Інформаційним партнером Міжнародного конкурсу оперних співаків імені Соломії Крушельницької виступила найбільша Міжнародна асоціація європейських оперних театрів «Opera Europa».

Розклад та новини конкурсу можна дізнатися на сайті: https://krushelnytska.com.ua/