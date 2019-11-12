Презентація громадської ініціативи з визнання "ЛНР" та "ДНР" терористичними організаціями на національному і міжнародному рівнях

12 листопала, 14:30 - Презентація громадської ініціативи з визнання “Луганської народної республіки” та “Донецької народної республіки” терористичними організаціями на національному і міжнародному рівні. Значення для мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні.

Організатор: Громадська спілка “Міжнародне співтовариство з прав людини” (International Human Rights Community). Учасники: Андрій Немировський – народний депутат України 8-го скликання, член правління Громадської спілки “Міжнародне співтовариство з прав людини”; Богдан Матківський – народний депутат України 8-го скликання; Костянтин Золотаревський – голова офісу Громадської спілки “Міжнародне співтовариство з прав людини”; Наталія Целовальніченко – керівник ГО “Луганська правозахисна група”, адвокат, член Громадської ради при Міністерстві юстиції України; Руслан Ригованов – директор з розвитку ГО «Платформа соціально-гуманітарних ініціатив та інновацій «Єдиний координаційний центр»; Наталя Омельченко – голова ГО «Активна громадянська позиція», правозахисник внутрішньо переміщених осіб. Підсумкові матеріали: Відео з пресконференції: Замовити фото натисніть тут - Фотобанк