Презентація громадської ініціативи з визнання "ЛНР" та "ДНР" терористичними організаціями на національному і міжнародному рівнях
Організатор: Громадська спілка “Міжнародне співтовариство з прав людини” (International Human Rights Community).
Учасники: Андрій Немировський – народний депутат України 8-го скликання, член правління Громадської спілки “Міжнародне співтовариство з прав людини”; Богдан Матківський – народний депутат України 8-го скликання; Костянтин Золотаревський – голова офісу Громадської спілки “Міжнародне співтовариство з прав людини”; Наталія Целовальніченко – керівник ГО “Луганська правозахисна група”, адвокат, член Громадської ради при Міністерстві юстиції України; Руслан Ригованов – директор з розвитку ГО «Платформа соціально-гуманітарних ініціатив та інновацій «Єдиний координаційний центр»; Наталя Омельченко – голова ГО «Активна громадянська позиція», правозахисник внутрішньо переміщених осіб.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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