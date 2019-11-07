7 листопада, 10:00 - Чи можуть ОСББ використовуватись як тиск на підприємство? Про історію стосунків одного із ОСББ в ЖК “Чайка”

Учасники: Олексій Кулагін - керуючий власник девелоперської компанії “ОМОКС”; Федір Левченко - директор керуючих компаній “Зараз”, “Зараз-1”, “Зараз-10”; Геннадій Школьніков - директор керуючої компанії “Реформа”; Анастасія Гурська - адвокат, партнер Адвокатського об’єднання “Клочков та партнер; Сергій Єкатеринін - представник будинку, який потерпає від створених ОСББ в ЖК “Чайка”; Богдан Подолянко - представник будинку, який потерпає від створених ОСББ в ЖК “Чайка”.

Підсумкові матеріали:

Забудовник звинуватив ОСББ в участі у рейдерських атаках на ЖК "Чайка"

Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) є частиною рейдерської атаки на забудовників ЖК "Чайка".

Про це заявив керуючий власник девелоперської компанії ОМОКС - забудовника житлового комплексу "Чайка" Олексій Кулагін 7 листопада на пресконференції в Укрінформі.

"Сьогодні ОСББ (в ЖК "Чайка" - ред.) створюють ті самі люди, які займаються "розхитуванням" конфлікту під час рейдерських атак... Вони навмисне створили ОСББ у розріз з чинним законодавством", - заявив Кулагін. За його словами, рейдерські атаки з метою захоплення житлового комплексу тривають вже три роки.

За даними Кулагіна, ОСББ в ЖК "Чайка" було створено в травні цього року, але зареєстровано тільки у вересні. В ОСББ об'єдналися чотири будинки, в яких з початком опалювального сезону почалися проблеми з опаленням і гарячою водою, оскільки не було підписано відповідних договорів з постачальниками зазначених послуг.

Кулагін пояснив, що всю необхідну інформацію про процедуру підписання договорів ОСББ отримало, але досі не надало необхідних документів. "Виходить, що метою створення ОСББ не була мета обслуговувати будинки, була мета створити прецедент для конфлікту", - наголосив Кулагін.

Як повідомляв Укрінформ, у червні цього року компанія ОМОКС звернулася до Міністерства юстиції України з проханням захистити ЖК "Чайка" від рейдерських атак. Спроба рейдерського захоплення комплексу здійснювалася як силовими методами, так і шляхом незаконних перереєстрацій майна на інших осіб. Тоді через суди власники компанії домоглися скасування незаконних реєстрацій.

У 2018 році також була здійснена спроба захоплення майнового права на ЖК "Чайка": Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на банківські рахунки і майно Олексія Кулагіна, але вже 10 грудня 2018 року Київський апеляційний суд скасував це рішення.

Відео з пресконференції:

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