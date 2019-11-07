Форум «Енергомодернізація адмінбудівель в Україні: практики та виклики» (Інноваційний парк UNIT City, Дорогожицька 3, корпус В8.)

7 листопада о 9:30 відбудеться форум «Енергомодернізація адмінбудівель в Україні: практики та виклики» (Інноваційний парк UNIT City).

Організатор: Програма «U-LEAD з Європою».

У програмі: Досвід шведських муніципалітетів у реформі енергоефективності адмінбудівель – виступ провідного шведського експерта з питань енергоефективності .

Панельна дискусія: «Державна стратегія енергомодернізації адмінбудівель в контексті євроінтеграції Україні».

Перші енергоефективні ЦНАП України. Кращі практики енергоефективних адмінбудівель в Україні.

Відкрита дискусія: «Горизонтальні партнерства: чи можуть громади та громадський сектор разом розвивати енергоефективні технології?»

Де: Інноваційний парк UNIT City, Дорогожицька 3, корпус В8.

Коротко. Чи доступні нові енергоефективні технології поза межами великих міст? Як українські муніципалітети (громади) рухаються до зелених технологій? Як підвищити потенціал енергоефективності адмінбудівель у малих містах та селах?

Відповіді на ці питання шукатимуть шведські та українські експерти, представники проєктів міжнародної допомоги та громадського сектору, лідери громад та представники уряду.

Детальна програма форуму за посиланням: https://bit.ly/2WIpN2U

Більше інформації за тел.: +38 063 184 53 26, e-mail: olena.molodtsova@ulead.org.ua (Олена Молодцова); тел.: +38 093 169 24 26, e-mail: victoriia.zalozna@ulead.org.ua (Вікторія Залозна).