5 листопада, 11:00 - Нові соціальні стандарти для військовослужбовців та учасників бойових дій

Організатор: Галина Третьякова.

Спікер: Галина Третьякова - народний депутат України.

Питання до обговорення:

Необхідність надання пільг, преференцій та статусу учасника бойових дій громадянам, які брали участь у бойових діях.

Обов’язкове додавання у контракти військовослужбовців соціальної складової, яка повинна стати гарантією їх повноцінного життя в суспільстві та захисту їхніх родин.

Допомога громадянам, що повертаються з війни: створення необхідних механізмів для повноцінної реабілітації учасників бойових дій.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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