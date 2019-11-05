Нові соціальні стандарти для військовослужбовців та учасників бойових дій
Укрінформ
5 листопада, 11:00 - Нові соціальні стандарти для військовослужбовців та учасників бойових дій
Організатор: Галина Третьякова.
Спікер: Галина Третьякова - народний депутат України.
Питання до обговорення:
Необхідність надання пільг, преференцій та статусу учасника бойових дій громадянам, які брали участь у бойових діях.
Обов’язкове додавання у контракти військовослужбовців соціальної складової, яка повинна стати гарантією їх повноцінного життя в суспільстві та захисту їхніх родин.
Допомога громадянам, що повертаються з війни: створення необхідних механізмів для повноцінної реабілітації учасників бойових дій.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
Замовити фото натисніть тут - Фотобанк