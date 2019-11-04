Захист прав і законних інтересів українських працівників-мігрантів, членів їх сімей. Підписання договору

Укрінформ
4 листопада, 11:00 - Захист прав і законних інтересів українських працівників-мігрантів, членів їх сімей

Організатор: Конфедерація вільних профспілок України.

Учасники: Михайло Волинець - голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат України, Крістіна Крупавічене - голова профспілки LPS «Solidarumas» (Литва); Наталія Левицька - заступниця голови Конфедерації вільних профспілок України.

Коротко. Учасники заходу підпишуть Договір про співпрацю щодо питання захисту трудових мігрантів головами профспілок України та Литовської республіки.

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Відео з пресконференції:

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