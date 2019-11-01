Український культурний фонд: старт конкурсних програм на 2020 рік

1 листопада, 11:00 - пресконференція з нагоди старту конкурсних програм Українського культурного фонду, які підтримуватимуть реалізацію мистецьких проєктів у 2020 році (Зала 1).

Організатор: Український культурний фонд.

Учасники: Ірина Подоляк - заступниця міністра культури, молоді та спорту України; Марина Порошенко - голова Українського культурного фонду; Юлія Федів - виконавча директорка Українського культурного фонду.

Коротко. Проаналізувавши перебіг чинних конкурсних програм і запит їхніх учасників, УКФ розробив та впровадив низку змін для покращення технічних процедур, методики експертного оцінювання, відмовився від деяких обмежень заради залучення ще більшої кількості якісних інноваційних культурних проєктів. Прагнучи збільшити кількість заявок з різних областей України, УКФ планує протягом листопада і грудня провести інформаційні дні в усіх регіонах країни.

Про подальші плани діяльності фонду, зміни у його конкурсних програмах, консолідовану державну підтримку культурних проєктів розкажуть учасники пресконференції.

Довідково. Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості та суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури, молоді та спорту України.

У 2019 році УКФ отримав 2059 заявок з усіх областей України, крім Автономної Республіки Крим. З них було підтримано 432 проєкти візуального, аудіального, аудіовізуального, перформативного мистецтва, літератури та видавничої справи, культурних і креативних індустрій, культурної спадщини.

Додаткова інформація за e-mail : press@ucf.in.ua

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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