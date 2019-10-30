Звернення профспілки до Президента України щодо планів приватизації "Укрзалізниці"
Організатор: Профспілка залізничників і транспортних будівельників України.
Учасники: Вадим Бубняк - голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України; Олександр Мушенок – перший заступник голови Профспілки залізничників і транспортних будівельників України; Ігор Соловйов – голова Одеської дорожньої профорганізації; Олександр Лозко – голова дорожньої профорганізації Південно-Західної залізниці; Вадим Кукса - голова об'єднаної профорганізації філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця"; Микола Шевчук - голова об'єднаної профорганізації філії "Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця"; Олександр Сагайдак - голова об'єднаної профорганізації філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Укрзалізниця".
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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