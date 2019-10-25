Допрем’єрний показ фільму «Бортнянський»: про невідомі сторінки життя відомого композитора
Організатор: Продюсерський центр «БУМ».
Учасники: Валентин Мисливий - генеральній продюсер та автор сценарію; Борис Квашньов - режисер; Олександр Спаринський – композитор; відомі українські актори: Ольга Сумська, Дмитро Гаврилов, Віталій Борисюк.
Коротко. Учасники пресконференції розкажуть про допрем’єрний показ нового українського телевізійного двохсерійного художнього фільму «Бортнянський», який відбудеться 31 жовтня о 18:00 (кінотеатр «Жовтень»).
Фільм розкриває невідомі сторінки життя відомого композитора українського походження Дмитра Бортнянського, та переносять глядача у цікаве історичне минуле.
Проєкт створення фільму реалізовано творчою командою продюсерського центру «БУМ» на чолі з генеральним продюсером Валентином Мисливим. Реалізацію проєкту підтримано Українським культурним фондом в рамках програми «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», а саме продакшен і постпродакшен українського телепродукту.
Довідкова інформація за тел.: +380668111180, e-mail: Staffmaster@meta.ua (Валентин Мисливий).
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
Замовити фото натисніть тут - Фотобанк