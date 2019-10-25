Допрем’єрний показ фільму «Бортнянський»: про невідомі сторінки життя відомого композитора

25 жовтня, 11:00 - Допрем’єрний показ українського художнього фільму «Бортнянський»

Організатор: Продюсерський центр «БУМ».

Учасники: Валентин Мисливий - генеральній продюсер та автор сценарію; Борис Квашньов - режисер; Олександр Спаринський – композитор; відомі українські актори: Ольга Сумська, Дмитро Гаврилов, Віталій Борисюк.

Коротко. Учасники пресконференції розкажуть про допрем’єрний показ нового українського телевізійного двохсерійного художнього фільму «Бортнянський», який відбудеться 31 жовтня о 18:00 (кінотеатр «Жовтень»).

Фільм розкриває невідомі сторінки життя відомого композитора українського походження Дмитра Бортнянського, та переносять глядача у цікаве історичне минуле.

Проєкт створення фільму реалізовано творчою командою продюсерського центру «БУМ» на чолі з генеральним продюсером Валентином Мисливим. Реалізацію проєкту підтримано Українським культурним фондом в рамках програми «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», а саме продакшен і постпродакшен українського телепродукту.

Довідкова інформація за тел.: +380668111180, e-mail: Staffmaster@meta.ua (Валентин Мисливий).

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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