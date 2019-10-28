«Україна в історіях та оповідях. Есеї українських інтелектуалів». Презентація книги

28 жовтня, 12:00 - Презентація книги «Україна в історіях та оповідях. Есеї українських інтелектуалів»

Організатор: ГО «Інтерньюз-Україна».

Учасники: Андрій Курков - один із авторів книги, український письменник, журналіст, кіносценарист, президент Українського ПЕН; Лариса Денисенко - українська письменниця, адвокатка, правозахисниця та посланниця з питань толерантності ПРОООН в Україні, радіоведуча; Володимир Єрмоленко - головний редактор та один із авторів видання, філософ, есеїст, перекладач, доктор політичних студій (EHESS, Франція), директор з аналітики «Інтерньюз- Україна», головний редактор UkraineWorld.org; Алім Алієв - один із авторів книги, український кримськотатарський активіст та програмний директор «Кримського дому»; Юлія Федів - виконавча директорка Українського культурного фонду; Андрій Кулаков - програмний директор ГО «Інтерньюз-Україна».

Довідково. Під однією обкладинкою зібрані 16 текстів від сучасних українських інтелектуалів: письменників, істориків, філософів, політичних аналітиків, лідерів думок. Серед них: Юрій Андрухович, Ірена Карпа, Ярослав Грицак, Вахтанґ Кебуладзе, Ганна Шелест та інші видатні українські діячі. Ці історії написані передусім для іноземної аудиторії.

Збірка «Україна в історіях та оповідях. Есеї українських інтелектуалів» поєднує в собі рефлексії щодо української історії та аналіз сучасності, концептуальні ідеї та життєві оповіді. Книжка пропонує багатогранний образ української пам’яті та української реальності: від Голодомору до Майдану, від російської агресії до культурного розмаїття, від глибин минулого до складної сучасності.

Збірка вже була з успіхом презентована у 5-ти європейських містах: Брюсселі, Страсбурзі, Франкфурті-на-Майні, Франкфурті-на-Одері та Берліні.

Цей захід підготовлений ГО «Інтерньюз-Україна» за фінансової підтримки Українського культурного фонду в рамках проєкту «Розуміти Україну: популяризація голосів українських інтелектуалів у світі». Ідеї, висловлені в цій книжці або озвучені на заході, належать виключно окремим авторам текстів і є особистою позицією авторів/спікерів і не обов’язково збігаються з поглядами Українського культурного фонду.

Facebook-подія: https://www.facebook.com/events/1698032067000989/

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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