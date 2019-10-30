Впровадження Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та стандартів Ради Європи в українське медійне законодавство. Експертний семінар (м. Київ)

30 жовтня о 9:30 відбудеться експертний семінар «Впровадження Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та стандартів Ради Європи в українське медійне законодавство» (м.Київ).

Організатори: Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення у співпраці з проєктом «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні».

Учасники: Ольга Герсим’юк - перша заступниця голови Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення; Євгенія Кравчук - заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Микита Потураєв - заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Анніка Вайдеманн (Annika Weidemann) - заступниця голови Представництва Європейського Союзу в Україні; Олена Литвиненко - заступниця голови Офісу Ради Європи в Україні; Ів Саломон (Eve Salomon) - консультантка Ради Європи (Велика Британія); Хелена Мандіч (Helena Mandić) - консультантка Ради Європи (Боснія і Герцеговина); Пітер Вагнер (Peter M. Wagner) - голова Групи підтримки України Європейської Комісії; Ільмар Рааг - експерт з комунікацій (Естонія); Юлія Федів - виконавча директорка Українського культурного фонду, керівниця Національного бюро Креативна Європа в Україні; представник/ця East StratCom Task Force.

Коли: 30-31 жовтня 2019 року, 09:30 – 17:30. Реєстрація з 09:00.

Довідково. У середу та четвер, 30-31 жовтня 2019 р., міжнародні та українські експерти презентують та обговорять положення Директиви Європейського Союзу про аудіовізуальні медіапослуги (Директива ЄС про АВМП) та стандарти Ради Європи у сфері медіа. Приведення українського законодавства у відповідність до положень Директиви ЄС про АВМП є зобов’язанням України згідно з Угодою про асоціацію з ЄС. Експерти представлять та пояснять ключові визначення та новели Директиви ЄС про АВМП, загальні положення щодо аудіовізуальних медіапослуг, європейські стандарти та кращі практики щодо незалежного регулятора, механізми спів- та саморегулювання, а також можливості програми «Креативна Європа» в Україні для підтримки культурного та творчого секторів. 31 жовтня будуть представлені європейські ініціативи та практики боротьби з дезінформацією, проєкт EUvsDisinfo Європейської Служби зовнішніх справ East StratCom Task Force.

Проєкт «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні» має на меті зміцнити роль медіа, їхню свободу та безпеку, а також суспільне мовлення як інструментів для досягнення консенсусу в українському суспільстві.

Для участі у семінарі обов’язкова попередня реєстрація до 27 жовтня за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRkMg04XrKy6EFaO-Vr-xI1vni1BtTykxKJB7l2IGN1U2PjQ/viewform

Підтвердження участі у семінарі буде надіслане на e-mail, вказаний під час реєстрації, до 12:00 28 жовтня 2019 року.