24 жовтня, 13:00 - Україна: статус основного союзника США поза НАТО. Можливості для військово-технічного співробітництва та розвитку оборонного потенціалу

Організатор: Український інститут безпекових досліджень.

Учасники: Володимир Горбулін - голова Наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень, перший віцепрезидент Національної академії наук України, академік; Валентин Бадрак - член правління Українського інституту безпекових досліджень, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння; Валентин Горовенко - завідувач відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень; Володимир Шемаєв – головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень; Микола Бєлєсков – головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень; Олексій Грідін - член правління Українського інституту безпекових досліджень, голова Ради волонтерів при Міністерстві оборони України; Сергій Згурець - член правління Українського інституту безпекових досліджень, директор інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес»; Анатолій Пінчук - президент Українського центру розвитку міжнародних економічних відносин; Віктор Соколов - перший віцепрезидент Інституту Горшеніна; Юрій Чубатюк - член правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України», президент групи компаній «Еверест»; Олексій Мінаков - політичний експерт.

Коротко. Під час заходу фахівці Українського інституту безпекових досліджень та запрошені спікери у контексті розвитку потенціалу військово-технічного співробітництва України з США та можливості отримання статусу основного союзника США поза НАТО розкриють своє бачення посилення потенціалу держави щодо реагування на усі типи загроз з боку Росії як країни-агресора. У тому числі, з урахуванням наближення до ключового етапу оборонного планування та підготовки нових держпрограм розвитку ЗСУ і ВВТ.

Також будуть висловлені підходи Українського інституту безпекових досліджень до трансформації сектору безпеки, включно з ключовими елементами оборонної реформи та силових структур, розвитку воєнних (асиметричних) та несилових спроможностей реагування, протидії кібер- і іншим інформаційним загрозам, використання нових технологій для посилення оборонного потенціалу країни.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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