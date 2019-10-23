23 жовтня, 12:30 - Як змінилася поведінка українців після національної антитютюнової інформаційної кампанії: результати дослідження КМІС

Організатори: ГО «Життя»; Центр громадського здоров’я МОЗ України.

До участі запрошені: Владислав Збанацький - заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України; Тетяна Андреєва - кандидат медичних наук, експерт з охорони громадського здоров’я, головний редактор міжнародного рецензованого журналу «Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe»; Оксана Левицька - координатор національної антитютюнової інформаційної кампанії «Тютюновий дим – невидимий вбивця», ГО «Життя»; Отто Стойка - кандидат медичних наук, фахівець з відмови від куріння.

Коротко. Під час пресконференції відбудеться презентація результатів двох опитувань: як під впливом проведеної інформаційної кампанії українці поступово змінюють поведінку, що стосується куріння, на більш здорову. Також експерти розкажуть про важливість регулярних національних інформаційних кампаній для зміни соціальних норм щодо неприйнятності куріння в громадських місцях та зменшення поширеності куріння в Україні.

Довідково. Як повідомляють організатори, інформаційну кампанію було проведено на всій території України у червні 2019 року (поширення відеороликів на телебаченні, зовнішня та інтернет-реклама). До та після проведення кампанії відбулися національно-репрезентативні опитування населення щодо обізнаності про токсичність вторинного тютюнового диму та руйнівний вплив на здоров’я людей, а також зміну поведінки у випадках куріння у місцях, де це заборонено. В обох опитуваннях взяли участь понад 2000 осіб.

Інформаційну кампанію було проведено за підтримки глобальної організації охорони здоров'я «Vital Strategies».

Підсумкові матеріали:

Українці стали активніше захищати своє право на бездимне повітря - опитування

Зросла частка людей у суспільстві, які активно захищають своє право на бездимне повітря.

Про це свідчать дані опитування за результатами інформаційної кампанії “Тютюновий дим — невидимий убивця”, які на прес-конференції в Укрінформі представила експерт з охорони громадського здоров’я, головний редактор міжнародного рецензованого журналу Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe Тетяна Андрєєва.

“Дана компанія була спрямована на те, щоб підвищити обізнаність і активність людей у тому, щоб захистити себе від вторинного тютюнового диму. ... В ході опитування люди, які бачили, що хтось курить у місцях, де це заборонено, стали активніше на це реагувати. Після кампанії стало більше людей, які робили зауваження курцям (24% опитаних після проведення кампанії, 21% - до проведення кампанії). Також збільшився відсоток людей, які розмістили знак, що курити заборонено, або показали курцям, що курити заборонено (3,5% - після проведення кампанії, 2,2% - до проведення кампанії). Збільшилася кількість людей, які склали скарги для органів влади (2,1% - до проведення кампанії, 3,3% - після проведення кампанії)”, - розповіла Андрєєва.

Також, за даними дослідження, зросла частка людей, які заявили, що відчувають тиск оточуючих за куріння в заборонених місцях.

Так, 35,4% заявили, що відчувають такий тиск удома (до проведення інформаційної кампанії про це заявляли 30% опитуваних), 37% курців отримували зауваження за куріння в під’їздах (до кампанії — 27%), 23% отримали такі зауваження на зупинках громадського транспорту (до проведення кампанії — 11%), 25% - в кафе або ресторанах.

Також 23% опитаних курців заявили, що у них на роботі є окреме місце для куріння (до опитування таких було майже 15%).

“Щоб люди не наражалися на ризик розвитку хвороб (які викликані курінням та пасивним курінням — ред.), важливо змінити декілька видів поведінки: щоб курці курили менше, щоб поширеність куріння зменшувалася, щоб не курили там, де це заборонено, щоб люди, які оточують курців, були активнішими і нагадували курцям про заборону куріння та інше. На цю поведінку може впливати кілька факторів: знання, переконання... В даному випадку це знання про шкоду вторинного тютюнового диму. Інші фактори - це такі, що мотивують людей діяти. Що ми можемо зробити зауваження, привернути увагу курця до того, що тут заборонено курити, скласти скаргу. Третя група — це фактори, які закріплюють таку поведінку. І якщо люди побачать, що їх поведінка працює, це посилює їх поведінку”, - підсумувала Андрєєва.

Як повідомив на пресконференції заступник директора Центру громадського здоров'я Владислав Збанацький, наступного року планується провести ще одну всеукраїнську інформаційну кампанію з боротьби з тютюнопалінням.

"Держава виклала свої зобов'язання в плані щодо неінфекційних захворювань для досягнення цілей сталого розвитку. І один з компонентів, який має бути здійснений вплив - це вплив на тютюн, зменшення споживання тютюнових виробів, підвищення обізнаності наших громадян стосовно шкоди тютюнопаління не тільки для курців, а і для оточуючих. Тому наступного року ми плануємо провести другу всеукраїнську інформаційну кампанію по боротьбі з тютюнопалінням", - сказав Збанацький.

Інформаційна кампанія “Тютюновий дим — невидимий вбивця”, організована ГО “Життя” та Центр громадського здоров’я, тривала протягом червня 2019 року по всій території України інформаційну кампанію про шкоду пасивного куріння.

Соціальні ролики про шкоду пасивного куріння розміщувалися в інтернеті, на радіо, 4 національних телеканалах, а також у 60 регіональних ЗМІ, мережі кінотеатрів, потягах Укрзалізниці. Також у містах у дев'яти регіонах України було розміщено понад 400 соціальних рекламних повідомлень про шкоду пасивного куріння. Інформаційна кампанія охопила понад 20 млн українців.

Опитування в межах інформаційної кампанії в дві хвилі здійснював Київський міжнародний інститут соціології: до проведення кампанії у травні 2019 року і після кампанії — у вересні. В обох опитуваннях узяли участь понад 2000 осіб.

Відео з пресконференції:

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