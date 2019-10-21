21 жовтня, 14:30 - Народний Рух України: погляд в майбутнє

Організатор: Київська обласна організація політичної партії «Народний Рух України».

Учасники: Іван Дутчак - голова оргкомітету; Наталія Лютікова - заступник голови Київської обласної організації політичної партії «Народний Рух України»; Андрій Рибалко - голова Всеукраїнської громадської організації «Молодий Народний Рух»; Дмитро Івахнюк - керівник управи Київської обласної організації «Народний Рух України».

Коротко. Представники Київської обласної організації політичної партії «Народний Рух України» озвучать спільну позицію з визначення стратегії «Народного Руху України» в контексті світових тенденцій розвитку національних рухів.

Довідково. «Народний Рух України» – політична партія, заснована в 1989 році як громадсько-політична організація. Зареєстрована як політична партія в 1993 році.

Додаткова інформація за тел.: 0669901393, e-mail: a.rybalko@ukr.net (Андрій Рибалко)

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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