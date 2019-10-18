«Еi Ei Ukraine Day» . Старт Всеукраїнського бізнес-туру

18 жовтня, 14:00 - Старт Всеукраїнського бізнес-туру по 26 містах України «Еi Ei Ukraine Day»

Організатори: Асоціація креативно-інноваційного простору підприємництва (АКІПП); Союз роботодавців м. Кривий Ріг.

Учасники: Сергій Опря - голова правління Асоціації креативно-інноваційного простору підприємництва (АКІПП); Влад Голіцин - співголова Союзу роботодавців м. Кривий Ріг; Наталя Юсова - співзасновниця ТОВ «Софт Дата Груп»; Руслан Какурін - керуючий партнер коворкінгу «LOFTI Space»; Олег Соболєв - голова правління Асоціації Wireless Ukraine; Артур Гончаров - голова Благодійного фонду «Міжнародні ініціативи».

Коротко. Мета Всеукраїнського бізнес-туру «Ei Ei Ukraine Day» - підтримати розвиток підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу, сприяти у отриманні фінансування для стартапів і діючих проєктів бізнесу, а також допомогти українським та іноземним інвесторам.

Підсумкові матеріали:

В Україні стартує бізнес-тур по 26 містам країни «Еi Ei Ukraine Day»

В Україні розпочався бізнес-тур «Еi Ei Ukraine Day», який охопить 26 міст країни.

Про це повідомив голова правління Асоціації креативно-інноваційного простору підприємництва (АКІПП) Сергій Опря на пресконференції в Укрінформі.

“На сьогоднішній день багато підприємців в Україні не знають куди рухатися далі, що робити далі, чим займатися, чи їхати з України, чи залишатися, де знайти інвестиції, як отримати фінансування, як достукатися до всіх тих в Україні, і не лише в Україні, хто готовий буде допомогти розвивати бізнес, підтримувати його, менторити та консультувати. Ми зібрали дуже потужну команду експертів, потужну команду спікерів і організаторів, тих хто буде їздити по 26 містах України, і доносити там інформацію, привозити цікаві продукти та проєкти для всіх українських підприємців”, - розповів він.

Опря зазначив, що в їх команді зібралися професійні банкіри, професійні ментори та коучі, які є бізнесменами та підприємцями, та які мають досвід 10-20 років в різних напрямках підприємницької діяльності.

Також він додав, що в кожному місті будуть створені центри розвитку, центри зростання, які будуть креативно-інноваційними центрами, і які стануть точкою поширення в кожному місті найкращих ідей, які на сьогоднішній день є в Україні. За його словами, це буде поширення найкращих діючих стартапів, діючих проєктів, які допоможуть бізнесменам підвищити свою ефективність, і заробляти гроші.

"Хочу відразу сказати вам, що "Еi Ei Ukraine Day" не завершитися тільки одним днем ​​у вашому місті. Ми починаємо їхати по містах, по всіх обласних центрах, де в різний час доби буде відбуватися безліч подій, і ми поділимося усіма напрацюваннями, усіма інноваційними рішеннями, які вже зараз є у наших партнерів", - сказав Опря.

Співголова Союзу роботодавців м. Кривий Ріг Влад Голіцин зазначив, що завдяки цьому бізнес-туру підприємці зможуть дізнатися багато корисної інформації та отримати нові інструментів задля покращення своєї діяльності.

"У різних регіонах є різні бізнеси, і наше завдання - це об'єднати всю інформацію, яку ми отримуємо, всі аналітичні дані, які ми отримуємо, і донести це до кожного міста, до кожного бізнесмена, до кожного підприємця. Адже підприємець на сьогоднішній день дуже обмежений в своїх ресурсах. Ми хочемо дати нові інструменту, ми хочемо об'єднати людей, ми хочемо показати, що підприємець і середній клас є державотворчим класом", - сказав він.

Співзасновниця ТОВ «Софт Дата Груп» Наталя Юсова зазначила, що у бізнес-турі будуть розглядатися реальні кейси стартаперів, а також команда професіоналів буде допомагати новачкам у просуванні їх їдей.

"Допомагати їм формувати цю заявку таким чином, щоб інвестору було зрозуміло куди він вкладає свої кошти, і за рахунок чого буде отримано повернення цих коштів, і яким чином компанія взагалі планує отримати прибуток...Я вірю в те, що цей тур, він дійсно сколихне бізнес на місцях, і те, що ми хочемо донести до бізнесу, дозволить йому розправити крила, і полетіти з новими силами", - сказала вона.

Бізнес-тур «Еi Ei Ukraine Day» вiдбудеться в період з 18 жовтня по 10 лютого.

В кожному місті відбудуться зустрічі в різних форматах: мотиваційні бізнес-снiданки, пресконференцiї, iнтерв'ю, панельнi дискусiї на топ теми, презентацiї - знайомства з iнновацiйними IТ та фiнансовими iнструментами, баттли бiзнес та StartUp-проектiв, нетворкінг та креативні вечірки.

Відео заходу:

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